Obra de Violante Saramago e número 2 da revista 'Translocal' encerram Feira do Livro

A edição especial da Feira do Livro do Funchal terminou esta sexta-feira, dia 20 de Novembro, com o lançamento do livro 'Pintas e Pirata, detectives de pata cheia', da autoria de Violante Saramago Matos e da edição número dois da revista 'Translocal'. A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Madalena Nunes, marcou presença na ocasião.

"No dia que celebramos o Dia Internacional dos Direitos da Criança, encerramos uma semana de atividade literária muito diferente da que estávamos habituados, mas que, apesar de todas as condicionantes do momento que vivemos, conseguiu reunir a participação de 16 livreiros, 20 escritores, e recebeu mais de 3 mil visitantes" revelou Madelena Nunes.

O certame deste ano realizou-se na Praça do Município, de 13 a 20 de Novembro, e foi dedicado à temática 'Direitos e Livros', tendo como principal público-alvo as crianças e jovens.

Ao longo dos sete dias de Feira foram também "apresentados 17 livros e realizadas 10 actividades direcionadas ao público infantojuvenil", dos quais "sete foram apoiados ou editados pela Câmara Municipal do Funchal, dando seguimento ao investimento municipal de apoio à criação literária". Foram ainda dinamizadas "cerca de 8 animações de rua", acrescentou a vereadora.

"Com o objectivo de levar a festa do livro a casa de todos os funchalenses e madeirenses" a 'Livros e Direitos' teve várias apresentações e actividades transmitidas em directo através das redes sociais da Feira do Livro do Funchal, "tendo sido registadas durante este período cerca de 3500 visualizações", destacou Madalena Nunes.

O evento cultural, promovido pela autarquia, teve por objectivo principal apoiar os livreiros, editores e alfarrábios do concelho na comercialização dos seus livros, e também ajudar a dinamizar a economia local.

"O nosso objetivo ao organizar esta iniciativa de índole cultural era ajudar os nossos livreiros, editores e a economia local, e estamos muito satisfeitos pelo balanço positivo deste evento e pelo envolvimento de todos em contribuir para que a edição especial da feira fosse possível".

A autarca terminou com a promessa de que a CMF vai continuar a "trabalhar para encontrar soluções" a fim de "aliviar os efeitos negativos desta crise."