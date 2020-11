Obra 'Portugal na encruzilhada da Europa' apresentada na Feira do Livro

Foi apresentada, esta quarta-feira, a obra 'Portugal na encruzilhada da Europa' da autoria dos professores António Brehm e Luísa Antunes Paolinelli, na Feira do Livro do Funchal.

O livro fala sobre a relação anónima de um gentil-homem da embaixada de António Tiepolo às cortes ibéricas na segunda metade do século XVI, a onde se vivia tempos conturbados. Os turcos ameaçavam o Mediterrâneo e tomavam conta da lucrativa rota terrestre das especiarias. A Senhoria de Veneza, sentindo-se diretamente ameaçada pela frota naval da Porta, envia às cortes ibéricas o seu embaixador Antonio Tiepolo. O propósito da viagem era simples: interessar Espanha e Portugal numa liga naval contra os turcos. Mas, um propósito ainda maior tinha com Portugal − com as rotas terrestres da especiarias comprometidas, o reino português prosperava, pois mantinha o monopólio da rota marítima. E deste filão, Veneza não queria ficar de fora. O encontro com o rei D. Sebastião dá-nos uma visão privilegiada, ainda que parcial, da corte da época e dos seus protagonistas, comparando-a com a da vizinha Espanha.

A Feira do Livro do Funchal decorre na Praça do Município até a próxima sexta-feira.