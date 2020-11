Índia com 564 mortos e mais de 46 mil infetados em 24 horas

A Índia registou 564 mortos e 46.232 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, com a situação particularmente alarmante na capital, em Nova Deli.

O total de óbitos desde o início da pandemia cresceu para 132.726, num país que já ultrapassou os nove milhões de casos confirmados.

As enfermarias de cuidados intensivos e o principal crematório da capital estão próximos da excederem a capacidade máxima, e os responsáveis de saúde encontraram esta semana a prevalência de infeções nos mercados muito mais elevada do que o esperado.

A cidade tem somado uma média de 6.700 casos por dia nas últimas semanas. As próximas duas semanas na época pós-festival, incluindo as celebrações do feriado Diwali, vão ser importantes para determinar o caminho a seguir pelas autoridades.

Embora o ritmo dos novos casos pareça estar a abrandar, os especialistas advertiram que os números oficiais podem estar a oferecer falsas esperanças, uma vez que muitas infeções não são detetadas.

A Índia atingiu na sexta-feira a barreira dos nove milhões de infeções, atualmente o segundo país com mais contágios, atrás dos Estados Unidos.

Os dois estados de Madhya Pradesh e Gujarat anunciaram recolher obrigatório noturno em pelo menos oito cidades a partir de hoje. O estado do Rajastão do Norte também impôs restrições, proibindo ajuntamentos de mais de quatro pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.