Rampa da Ribeira Brava com 28 equipas inscritas

Serão 28 as equipas que estarão à partida da Rampa da Ribeira Brava, próxima prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2020, que vai para a estrada este sábado, sob a organizado do Clube Desportivo Nacional.

A lista de inscritos foi publicado há pouco no site oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e pelas 18h45 a organização do evento, que está a cargo do departamento de automobilismo do clube alvinegro irá proceder à conferência de imprensa de apresentação oficial da edição de 2020. Uma cerimónia que terá lugar na sede do Clube Desportivo da Ribeira Brava.

De referir que a prova de sábado conta com quatro subidas oficiais agendadas para as 12h20, 13h50, 15h20 e 16h50 com as duas subidas de reconhecimento a estarem marcadas para 9h20 e 10h50.

Veja aqui a lista de inscritos da edição deste ano da Rampa da Ribeira Brava: