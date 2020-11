Trump ameaça demitir o seu principal conselheiro para a pandemia

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu hoje que demitirá Anthony Fauci, à medida que crescem as divergências com o principal conselheiro da Casa Branca no combate à pandemia de covid-19.

Num comício de campanha na Florida, o também recandidato republicano à presidência expressou a sua frustração com o aumento de casos de contaminação com o novo coronavírus, que já matou mais de 230.000 pessoas nos Estados Unidos.

"Não digam a ninguém, mas esperem um pouco até depois das eleições", disse Trump, referindo-se à possibilidade de demitir Fauci, apesar de dizer que "aprecia os seus conselhos" no combate à pandemia.

O comentário de Trump sobre Fauci aconteceu 48 horas antes das eleições presidenciais, marcadas para terça-feira, com a questão da pandemia a tomar conta da agenda política de ambos os principais candidatos.

Esta não é a primeira vez que o Presidente coloca a hipótese de romper com o seu conselheiro, não tendo escondido o desagrado quando Fauci criticou a forma como a sua imagem tinha sido usada em alguns vídeos de campanha republicana.

Trump continua a dizer que os Estados Unidos "estão a contornar a pandemia", mas Fauci desmentiu essa versão e continua a dizer-se muito preocupado com a forma como o novo coronavírus se continua a propagar em vários estados.

Numa entrevista ao jornal The Washington Post, divulgada este fim de semana, Fauci alertou para o facto de os Estados Unidos terem de lidar com "muitos danos" nas próximas semanas, devido ao aumento de casos de contaminação.

Fauci disse mesmo que os EUA "não poderiam estar mais mal posicionados" para conter o aumento de casos de covid-19, já que está a permitir ajuntamentos de pessoas em espaços fechados, sem grandes constrangimentos.

O conselheiro da Casa Branca para a pandemia acrescentou que acredita que o candidato democrata à presidência, Joe Biden, "está a levar o problema a sério, numa perspetiva de saúde pública", enquanto Trump "está a olhar para a questão numa outra perspetiva", referindo-se às preocupações do Presidente com a questão económica.

Em resposta, o porta-voz da Casa Branca Judd Deere disse que Trump sempre coloca o bem-estar das pessoas em primeiro lugar, acusando Fauci de estar a "fazer política" pouco antes da eleição de terça-feira.

Deere disse que Fauci "tem o dever de expressar preocupações ou pressionar uma mudança de estratégia", mas, em vez disso, "escolhe criticar o Presidente nos 'media' e divulgar as suas tendências políticas".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.