Iniciativa Liberal questiona Governo sobre a saúde dos madeirenses

O partido Iniciativa Liberal está a tentar perceber os números da saúde na Madeira que não tenham a ver com a pandemia, mas esbarra com a persistência do Governo Regional em “esconder aos madeirenses essa informação”, acusa Nuno Morna, referindo que é importante saber quantas consultas, exames e cirurgias foram adiados nos últimos tempos.

Nuno Morna recorda que a saúde dos madeirenses não é só Covid, embora a pandemia tenha suspendido, em Março, uma série de actividades programadas para que todos os recursos e esforços se concentrassem no combate à pandemia.

No entanto, a Iniciativa Liberal alertou em Abril para a urgência de tratar todos os doentes, Covid ou não, “com segurança, sem ter de recorrer aos esquemas implementados devido à crise”, até porque os índices de infecção na Madeira estavam baixos e a curva controlada.

As contas do partido indicam que até Outubro, morreram mais 83 madeirenses do que a média entre 2015 e 2019, pelo que importa saber “quantas destas mortes poderão ter ocorrido devido à suspensão de actividades de consulta, exames e cirurgias”, assim como “quantos diagnósticos se encontram suspensos por causa desta ‘espécie de moratória’ à saúde”.

“Com o aumento significativo dos números na região e com a perspectiva de estarmos a chegar a uma fase de mitigação, seria bom e demonstrativo de abertura e vivência democrática, que o Governo revelasse os números em causa”, refere Nuno Morna, questionando ainda “quantos exames complementares de diagnóstico, da medicina física e de reabilitação às análises clínicas, passando pela radiologia, endoscopia, gastroenterológica, cardiologia, anatomia patológica ou pneumologia, entre outros, foram adiados ou cancelados, quais as quebras no recurso aos serviços de urgência nestes meses, quantos deixaram de recorrer ao hospital com problemas graves, com medo de apanhar COVID, quantos por sua iniciativa faltaram a consultas e exames marcados e quantas juntas médicas deixaram de ser feitas?”

“Quantos serviços dos Centros de Saúde deixaram de ser prestados? Quantos foram encerrados e durante quanto tempo? Como estão os índices de qualidade de atendimento dos utentes?” são outras das questões deixadas pela Iniciativa Liberal.