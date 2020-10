Nuno Morna insiste que Governo Regional esconde números

Nuno Morna, da Comissão Organizadora da Iniciativa Liberal, diz que "o Governo Regional da Madeira persiste no segredo pouco democrático de esconder informação e números" sobre a saúde.

"Quantos exames complementares de diagnóstico, da medicina física e de reabilitação às análises clínicas, passando pela radiologia, endoscopia, gastroenterológica, cardiologia, anatomia patológica ou pneumologia, entre outros, foram adiados ou cancelados?", questiona através de um comunicado de imprensa.

Pergunta ainda "quais as quebras no recurso aos serviços de urgência nestes meses" e "quantos deixaram de recorrer ao hospital com problemas graves, com medo de apanhar covid".

"Quantos serviços dos Centros de Saúde deixaram de ser prestados? Quantos foram encerrados e durante quanto tempo? Como estão os índices de qualidade de atendimento dos utentes? E a higiene? Estão os procedimentos determinados como de segurança a ser cumpridos?", insiste.

Porque os madeirense têm direito a saber estes e outros números, questiona se "não seria melhor informar com rigor e seriedade ao invés de esconder a informação", principalmente quando "a maioria das pessoas tem a percepção de que os números devem ter aumentado e muito".