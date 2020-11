‘Sons da Adega’ voltam a ecoar no IVBAM

O projecto musical ‘Sons da Adega’ regressa esta sexta-feira, 20 de Novembro, pelas 21 horas, ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) através do Ensemble de Acordeões, grupo dirigido por Slobodan Sarcevic.

A entrada é gratuita, mas limitada a 20 espectadores, com entrega de bilhetes uma hora antes (20h), no local do evento.

O projecto arrancou em 2012 com a Orquestra de Bandolins do Conservatório em parceria com o IVBAM, para criar momentos de aprendizagem e de lazer enquadrando o Vinho Madeira e a música, num espaço caraterístico da Região.

Nessa altura, o público era convidado a degustar Vinho Madeira, com a oportunidade de apreciar e descodificar a maior quantidade possível de sensações que esta bebida é capaz de nos causar, mas dadas as actuais contingências, marcadas pela pandemia, haverá apenas o concerto musical sem degustação.

Formado em Outubro de 2004, o Ensemble de Acordeões do Conservatório é o grupo anfitrião desta edição, com obras de Jacques Offenbach, António Vivaldi, George Gershwin, Carlos Gardel, Gorka Hermosa, entre outros, apresentando um repertório representativo da música erudita, folk, popular e tradicional.

Este grupo é constituído pelos melhores alunos da actividade de acordeão dos Cursos Livres desta instituição e o seu repertório incide particularmente na música erudita para expressar a versatilidade do acordeão.

Ao longo destes anos, o grupo tem participado em vários concertos de carácter social por toda a Região, fazendo parte de projectos de simbiose com outros agrupamentos do Conservatório.