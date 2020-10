II Oficina de Vimes pretende preservar o artesanato madeirense

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), vai organizar a segunda edição da Oficina de Vimes com vista à promoção e preservação do Artesanato madeirense.

A ideia é captar novos artesãos e despertar o interesse para a arte desta profissão que tem vindo a perder o fulgor de outrora.

A II Oficina de Vimes terá lugar nas instalações do Instituto do Vinho, na Rua 5 de Outubro entre os dias 9 e 27 de Novembro, entre as 9h e as 13 horas, numa formação distribuída por 60 horas, ministrada pelo artesão Alcino Goes.

A participação é limitada a um curto número de inscritos, como forma de garantir o cumprimento das regras sanitárias inerentes à pandemia, pelo que os interessados devem inscrever-se através do email: [email protected] ou pelo número 291 211 610.

“Pretendemos contribuir para salvaguardar, projectar e promover a obra de Vimes como arte, potenciando o aparecimento de novos artesãos provindos de outros sectores ou que estejam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira”, explica Paula Jardim Duarte, presidente do IVBAM, referindo ainda que o custo total desta acção é cofinanciado em 85% por fundos comunitários.