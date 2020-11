JP-Madeira questiona Governo Regional sobre medidas temporárias dos programas de emprego

A Juventude Popular da Madeira (JP-Madeira), estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, informou esta quinta-feira, através de comunicado, que escreveu ontem, a 18 de Novembro, à Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania e à Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Emprego da Madeira a recomendar a prorrogação das medidas extraordinárias implementadas devido à actual crise provocada pela pandemia de covid-19, nos diversos programas de emprego, que permitiram aumentar a duração e a comparticipação desses vários programas.

"O período excepcional a que se refere a Portaria [que aprovou essas medidas extraordinárias] ainda se mantém actual e na verdade os piores impactos económicos e sociais estão ainda para chegar". Pedro Pereira, presidente Juventude Popular da Madeira

No mesmo e-mail, a estrutura política de juventude afirma que "acredita que estas medidas [excepcionais] têm sido muito importantes para travar o crescimento do desemprego na Região no momento económico verdadeiramente difícil que vivemos".

É nesse sentido que considera que "apesar de todos os esforços, é já notório o inevitável crescimento da taxa de desemprego na Madeira." Afirmando então que "este não é o momento para reduzir ou eliminar as medidas extraordinárias de apoio à promoção activa de emprego.