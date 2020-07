JSD congratula-se com o alargamento do Programa PROJOVEM

A JSD-Madeira faz questão de salientar a importância do alargamento do Programa de Emprego PROJOVEM de 6 para 9 meses e dos restantes Programas de Emprego de 9 para 12 meses, medida possível em sede de Orçamento Suplementar.

"Uma medida que, correspondendo àquela que é a prioridade do Governo Regional nesta fase de recuperação social e económica – a da manutenção do emprego – destina-se a um público-alvo específico", refere o Líder da JSD-M, Bruno Melim, acrescentando que visa “complementar os restantes apoios à juventude que importam reforçar nesta fase e, especialmente, aos jovens que estão a entrar no mercado de trabalho”.

Bruno Melim lembra que "foi sob proposta desta estrutura que os beneficiários dos programas de emprego receberam, durante a suspensão dos estágios, o valor equivalente a 80% do valor de um IAS, sem que esse valor fosse descontado das prestações de trabalho seguinte”.

Bruno Melim sublinha que a medida deverá ser implementada ainda este ano, para os novos Estágios e Programas que sejam aceites e que comecem após a publicação do Orçamento Suplementar, sendo certo que "o Governo Regional está a fazer tudo o que está ao seu alcance para enquadrar os programas já em execução, embora não seja certa esta integração uma vez que os estágios que já se encontram a decorrer foram prorrogados pelo período em que estiveram suspensos". Esclarece que essas suspensões foram de 2 meses e é preciso encontrar uma formulação jurídica que equilibre a duração dos estágios e que não subverta a medida agora aprovada.

“Congratulamo-nos com esta aprovação e estamos certos de que estas medidas são um importante contributo à estabilidade no emprego dos nossos jovens, pelos quais estamos e continuaremos a trabalhar”, conclui.