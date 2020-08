CMF investe 24 mil euros na requalificação da Escola Visconde Cagongo

O vereador Rúben Abreu, com o pelouro das Obras Públicas na Câmara Municipal do Funchal, visitou, esta semana, as obras de requalificação no edifício do Faial da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cagongo.

“Aproveitando a pausa lectiva temos vindo a investir em obras de melhoramento nas escolas do concelho de maneira a que o regresso às aulas seja realizado com as condições de segurança redobradas e com os espaços melhorados para usufruto das nossas crianças que anseiam especialmente por este regresso depois do confinamento obrigatório" disse.

“São obras executados exclusivamente com meios internos da autarquia e prendem-se com a substituição do pavimento da entrada da escola de pedra rolada para betonilha, de forma a tornar o piso mais seguro que em dias de chuva ficava muito escorregadio. O objectivo é evitar quedas graves dos alunos e da restante comunidade educativa na entrada e saída das aulas” acrescentou o autarca.

A intervenção estende-se ainda a melhoramentos no interior do edifício através da substituição dos soalhos e rodapés e de trabalhos de pintura.

Estas obras representam um investimento municipal de cerca de 24 mil euros e estarão concluídas no final do corrente mês.