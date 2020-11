Ordem dos Engenheiros premeia mérito dos alunos

O presidente do Conselho Directivo da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros anunciou esta manhã a criação dos Prémios Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, a atribuir aos três alunos da Região com as notas de candidatura mais elevadas e com ingresso no ensino superior público ou privado num curso de engenharia em Portugal. A primeira edição acontece já em Dezembro e para o efeito foi assinado na ocasião um protocolo com a Região, representada através do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Este ano lectivo, as quatro notas mais elevadas de entrada no ensino superior foram precisamente de cursos de engenharia, sublinhou Miguel Branco, revelando que é desejo da Ordem com esta iniciativa aproximar os jovens e reconhecer o mérito. Serão atribuídos anualmente um prémio no valor de 1.000 euros, um de 750 euros e um de 500 euros, respectivamente aos detentores das notas mais elevadas que se candidatem a um curso de licenciatura ou de mestrado integrado nesta área.

Os prémios são pecuniários e as candidaturas são apresentadas no Gabinete do Ensino Superior, sendo as notas consideradas as apresentadas nos estabelecimentos onde os alunos efectivamente realizaram a matrícula. Em caso de empate, será factor primeiro de desempate a classificação das provas de ingresso. Os prémios são atribuídos no mês de Dezembro, cabendo ao Gabinete a indicação da lista dos alunos a premiar.

Miguel Branco recordou na cerimónia de assinatura documento, que decorreu na sede, que Ordem é quem dá o título de engenheiro aos licenciados. “Há uma necessidade permanente de mostrar que nós existimos, que somos uma entidade reguladora da profissão e acima de tudo há que premiar de facto aquelas pessoas que querem abraçar a nossa profissão”, afirmou.

O protocolo destina-se a facilitar a identificação e selecção dos alunos com as melhores classificações.

Jorge Carvalho agradeceu a iniciativa e o envolvimento da Ordem para que o mérito seja valorizado. “É importante a participação de outras entidades, porque entendemos que o processo de formação das novas gerações é um processo de responsabilidade social mais alargada”, disse o secretário. "Valorizar e reconhecer o mérito é importante", acrescentou.

A partir de sexta-feira e até ao dia 11 de Dezembro os alunos que ingressaram no ensino superior podem-se candidatar ao prémio através do Gabinete.