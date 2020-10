Câmara da Calheta recebe Selo Comunidade Pró-envelhecimento

A Câmara Municipal da Calheta informa que, no passado dia 01 de Outubro, Dia Internacional do Idoso, a Ordem dos Psicólogos Portugueses atribuiu ao Município o Selo Comunidade Pró-Envelhecimento.

Este selo, criado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, é destinado a reconhecer e distinguir as Comunidades portuguesas que implementem boas práticas ao nível da promoção do envelhecimento saudável e bem sucedido, com qualidade e inovação, e que representem um valor acrescentado para a sociedade, com reflexo directo no bem-estar das comunidades.

O Selo Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021 foi atribuído a todas as comunidades que se candidataram e que apresentaram políticas, programas, planos estratégicos e práticas que demonstram um compromisso forte e efectivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.