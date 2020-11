Madeirenses vencem Prémio Pfizer da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

José Câmara e Pedro Berenguer, Investigadores do Centro de Química da Madeira (CQM), Irene Camacho, Docente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (FCV) e Rita Câmara e Susana Oliveira, médicas Alergologistas do SESARAM, foram distinguidos com o prémio para melhor artigo publicado em revista indexada, em 2019, com um trabalho de investigação na área das doenças respiratórias.

O artigo ‘Determination of potential childhood asthma biomarkers using a powerful methodology based on microextraction by packed sorbent combined with ultra-high pressure liquid chromatography. Eicosanoids as case study’ foi publicado no Jornal of Chromatography A e resultou do trabalho desenvolvido por Pedro Berenguer, no âmbito da sua tese de Mestrado em Bioquímica Aplicada da Universidade da Madeira, sob orientação do Prof. Doutor José Câmara (CQM) e coorientação da Prof. Doutora Irene Camacho (FCV).

A investigação visa a identificação de potenciais biomarcadores para o diagnóstico de asma em crianças, utilizando uma metodologia poderosa baseada na microextração com adsorvente empacotado combinada com cromatografia líquida de alta pressão. Rita Câmara e Susana Oliveira (SESARAM) são também coautoras do referido artigo.

O prémio, no valor de 5.000 euros, foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia com o apoio financeiro da Pfizer, no âmbito do 36.º Congresso de Pneumologia e do 2º Congresso Luso-PALOP de Pneumologia, que se realizou este ano, em formato online, nos dias 12, 13 e 14 de novembro.