Saiba o que é notícia hoje

Empresários e colaboradores da restauração do bairro lisboeta de Alfama manifestam-se hoje junto à Assembleia da República, reclamando mais apoios do Governo, tendo em conta as restrições impostas com o novo estado de emergência.

Em vigor desde as 00:00 de segunda-feira, o estado de emergência proíbe a circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana e aos fins de semana a partir das 13:00, nos 121 concelhos com maior risco de contágio de covid-19, entre os quais o de Lisboa.

Nestes concelhos, os restaurantes têm de encerrar às 22:30 durante a semana (os estabelecimentos que funcionam exclusivamente para entregas ao domicílio podem encerrar à 01:00, mas não podem fornecer bebidas alcoólicas).

O setor da restauração tem afirmado nos últimos dias que estas restrições são "um ataque sem precedentes" e "o fim do setor", tendo em conta que muitos estabelecimentos realizam grande parte da sua faturação ao fim de semana.

Segundo dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), o setor perdeu 49 mil postos de trabalho no terceiro trimestre deste ano.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O músico José Cid vai receber hoje o prémio António Quadros, atribuído pela fundação que dá nome ao galardão.

O júri foi presidido pela juíza Manuela Fialho e constituído também por António Roquette Ferro, ex-diretor da Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, da Universidade Europeia, pelo empresário Francisco de Abreu Gautier, pela gestora de carreiras musicais Isabel Rocha e Mello, e por Madalena Ferreira Jordão, da Fundação António Quadros.

No ano passado, José Cid recebeu o Grammy Latino Carreira e, em 2015, o seu álbum "Menino Prodígio" foi distinguido com o Prémio José Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores.

A fundação foi criada em janeiro de 2009 por iniciativa de Mafalda Ferro, filha de António Quadros. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos de apoio à investigação e divulgação da vida e obra de António Quadros e também dos seus pais, Fernanda de Castro e António Ferro.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol recebe hoje Andorra num encontro particular que servirá de teste para os embates da fase de qualificação para as meias-finais da Liga das Nações de futebol, mas não deverá contar com habituais titulares na equipa.

Apesar de Fernando Santos não ter garantindo que irá fazer poupanças, o sexto duelo frente à seleção de Andorra, a decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 19:45, poderá contar com jogadores menos utilizados, face à dupla jornada decisiva com França e Croácia, em jogos do Grupo 3 da Liga A.

Assim, o capitão Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Diogo Jota podem ter menos minutos com os andorrenhos, abrindo espaço para eventuais estreias de Paulinho e Pedro Neto, apesar de terem realizado apenas um treino.

Uma dúvida prende-se também com o lateral-esquerdo do Borussia Dortmund Raphael Guerreiro, o único que falhou o treino na manhã de terça-feira, na Cidade de Futebol.

ECONOMIA

O Banco Central Europeu (BCE) realiza a partir de hoje o seu fórum anual, normalmente realizado em Sintra, no distrito de Lisboa, mas que devido à pandemia de covid-19 se vai realizar por meios telemáticos.

A cimeira, que durará dois dias e debaterá a necessidade dos bancos centrais se adaptarem à mudança, reunirá governadores das instituições, académicos, representantes dos mercados financeiros e jornalistas, e versará também sobre os impactos da covid-19.

O fórum, previsto inicialmente para junho, começará com o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, e prosseguirá com painéis de discussão.

INTERNACIONAL

A Comissão Europeia apresenta hoje um pacote de iniciativas para reforçar a política de Saúde na UE, um dia depois de ter já anunciado que quer assegurar o acesso a seis potenciais vacinas para a covid-19 para distribuir pelos estados-membros.

Numa entrevista a várias agências de notícias europeias, incluindo a Lusa, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, adiantou na terça-feira que a Comissão vai "nos próximos dias" assinar um contrato de aquisição com as farmacêuticas BioNTech e Pfizer.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por seu turno, anunciou já que o executivo comunitário irá aprovar hoje a aquisição de 300 milhões de doses da vacina da BioNTech e Pfizer, classificando-a como a "mais promissora até agora".

Até ao momento, a Comissão Europeia já assinou contratos com três farmacêuticas para assegurar vacinas para a Europa quando estas se revelarem eficazes e seguras: a AstraZeneca (300 milhões de doses), a Sanofi-GSK (300 milhões) e a Johnson & Johnson (200 milhões).

Hoje, depois de uma declaração da presidente da Comissão Europeia, a comissária vai apresentar as decisões do Colégio de comissários para "uma UE mais forte e mais preparada para responder a crises de saúde".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Angola celebra hoje o seu 45.º aniversário como país independente com manifestações não autorizadas e a inauguração de um hotel nacionalizado em Luanda.

Em termos de cerimónias oficiais, condicionadas devido à pandemia de covid-19, os 45 anos da "Dipanda" começam em Luanda pelas 07:00 com o içar da bandeira, no Museu Central das Forças Armadas Angolanas.

Duas horas mais tarde, será a vez da deposição de uma coroa de flores no Memorial Dr. António Agostinho Neto.

O Presidente da República, João Lourenço, inaugura pelas 10:00 o Hotel Intercontinental, no Miramar, nacionalizado em outubro por ter sido construído com recurso a fundos públicos e que pertence agora integralmente à Sonangol, a petrolífera estatal.

Pela mesma hora, deverão estar a dirigir-se para o Largo de Santa Ana, os jovens e ativistas que prometem marchar até ao Largo 1.º de maio (Largo da Independência), reivindicando melhores condições de vida e eleições autárquicas em 2021.

O Governo Provincial de Luanda proibiu a marcha invocando incumprimento de horário, falta de moradas e as medidas vigentes na atual situação de calamidade pública, mas os organizadores desafiam a proibição que dizem não ter bases legais e mantêm a intenção de sair às ruas.

De outras províncias chegam relatos de detenções de ativistas e coordenadores de protestos semelhantes e o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, afirmou na segunda-feira, em Benguela, que as forças de segurança não vão permitir ajuntamentos com mais de cinco pessoas, em obediência ao decreto presidencial que atualizou a situação de calamidade pública.

Em 24 de outubro, uma manifestação convocada pelos mesmos organizadores foi fortemente reprimida pela polícia e terminou em Luanda com a detenção de cerca de uma centena de manifestantes, incluindo jornalistas, libertados uma semana depois.

PAÍS

O líder cessante do executivo dos Açores, Vasco Cordeiro (PS), reúne-se hoje com o indigitado presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro (PSD), em Ponta Delgada, no âmbito do processo de transição entre executivos.

O representante da República no arquipélago indigitou no sábado o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, na sequência das eleições de 25 de outubro, depois de ouvir os oito partidos que vão ter assento no hemiciclo regional.

Pedro Catarino justificou a decisão com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar do Chega (dois deputados) e do Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares.

No entanto, o PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

A instalação da Assembleia Legislativa está marcada para 16 de novembro. Habitualmente, o Governo Regional toma posse, perante o parlamento, no dia seguinte.

Depois da tomada de posse, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.

A plataforma digital ODSlocal, que permite aos municípios fazerem um mapeamento das boas práticas para cumprir metas de desenvolvimento sustentável para 2030 definidas pela ONU, é hoje lançada em Lisboa.

O projeto, que tem o apoio da Fundação La Caixa, é promovido pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), associado a dois centros de investigação universitários, o OBSERVA/Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e o MARE/Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, e à start-up da área do ambiente e alterações climáticas 2adapt.

A plataforma vai contribuir para que os municípios de todo o país possam concretizar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), incentivar boas práticas e promover a participação cívica nas vertentes económica, social e ambiental.

O lançamento do projeto, que inclui um portal 'online' de base tecnológica, um plano de capacitação e um ciclo de eventos, vai decorrer no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

Durante a sessão, irão ser assinadas cartas de compromisso pelos municípios aderentes.

SOCIEDADE

Os Prémios Pfizer, os mais antigos em Portugal para a investigação biomédica, distinguem este ano trabalhos sobre uma potencial vacina contra a malária, o papel do cérebro na saúde intestinal e o das células imunitárias na memória.

Na edição de 2020 foram premiados três projetos, um de investigação clínica, liderado pelo cientista Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, e dois de investigação básica, um coordenado por Henrique Veiga-Fernandes, do Centro Champalimaud, e outro por Julie Ribot, do IMM.

Os trabalhos de investigação básica vão receber, cada um, 12.500 euros e o de investigação clínica 25.000 euros. A entrega dos prémios será feita hoje, em Oeiras.

A equipa liderada pelo imunologista Henrique Veiga-Fernandes, do Centro Champalimaud, concluiu que as pessoas que trabalham à noite ou que mudam frequentemente de fuso horário têm mais probabilidade de desenvolver inflamações intestinais, uma vez que há células do sistema imunitário que contribuem para a saúde intestinal que deixam de receber informações vitais do cérebro.