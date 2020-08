30 mil pessoas testam potencial vacina para a covid-19

A farmacêutica norte-americana Pfizer e a biotecnológica alemã BioNTech iniciaram um ensaio clínico de uma potencial vacina para a covid-19 envolvendo cerca de 30 mil participantes, foi hoje anunciado.

O ensaio de fase 2/3, que antecede o pedido de autorização de comercialização, começou nos Estados Unidos, refere em comunicado a Pfizer.

Os testes clínicos envolverão cerca de 30 mil adultos, entre os 18 e os 85 anos, recrutados por quase 120 centros, nenhum deles de Portugal, indicou à Lusa a filial portuguesa da multinacional farmacêutica norte-americana, que espera obter resultados de eficácia e segurança sólidos em finais de agosto ou no início de setembro.

Caso a vacina candidata se revele eficaz e segura para prevenir a covid-19, uma doença respiratória infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, a Pfizer e a BioNTech "irão submeter o pedido de avaliação às autoridades regulamentares" do medicamento em outubro.

Se a comercialização for autorizada, a Pfizer e a BioNTech esperam fornecer até 100 milhões de doses da vacina até ao final de 2020 e cerca de 1,3 mil milhões de doses até ao fim de 2021.

A vacina candidata pretende estimular, com material genético sintetizado, o organismo a produzir uma proteína igual à do SARS-CoV-2, a proteína da espícula, para que depois saiba reconhecê-la quando for infetado com o coronavírus e, assim, desencadeie a resposta imunitária desejada, isto é, a produção de anticorpos que neutralizem o vírus.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, à data de 31 de julho havia 26 vacinas candidatas para a covid-19 em ensaios clínicos, incluindo cinco na fase 3 (fase que antecede o pedido de autorização para a introdução de um novo medicamento no mercado).

A pandemia da covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.740 pessoas das 51.848 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é transmitida por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.