Ruptura na rede de águas motiva encerramento e intervenção urgente na Rua das Hortas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de informar através de uma nota que a Rua das Hortas, no Funchal, encontra-se encerrada devido a uma intervenção urgente motivada por uma ruptura na rede de águas, que causou um abatimento de parte da faixa de rodagem.

O troço compreendido entre a Rua Elias Garcia e a Rua Pedro José de Ornelas foi encerrado já esta segunda-feira de manhã ao trânsito e a repavimentação prevista para esta rua, que iria começar no próximo sábado, dia 21 de Novembro, terá início de imediato.

A autarquia informa que, durante a intervenção, o acesso à Rua do Pina poderá ser realizado a partir da Rua de Santa Luzia e Travessa da Saudade. A carreira n.º 42 da Horários do Funchal passará a seguir pela Via 25 de Abril em direcção à Rua 31 de Janeiro, retomando a partir daí o seu percurso.

Durante esta intervenção, as carreiras n.º 19, 22, 26, 33 e 82, no sentido descendente, passarão a seguir pela Rua Pedro José de Ornelas, Rua do Ribeirinho da Pena e viram à esquerda na Rua Alferes Veiga Pestana, retomando a partir daí o seu percurso.

Os veículos que circulam na Rua Elias Garcia, sentido oeste-este, serão encaminhados para a Rua Alferes Veiga Pestana, enquanto as viaturas que circulam na Rua das Hortas, no sentido ascendente, serão encaminhados para a Rua Alferes Veiga Pestana ou Rua Elias Garcia.

Durante a intervenção, é expressamente proibido o estacionamento na via pública.

A CMF agradece a compreensão de todos os condutores perante os incómodos causados e solicita a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente e das instruções da Polícia de Segurança Pública (PSP), que estará a orientar a circulação no local.