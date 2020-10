O Bloco de Esquerda (BE) vai votar contra o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) na generalidade na quarta-feira, no parlamento, revelou hoje a coordenadora bloquista, Catarina Martins.

Entre outras críticas, Catarina Martins sustentou que o documento "falha na questão mais importante do nosso tempo", não oferecendo "a garantia de que teremos os técnicos e as condições suficientes para que os hospitais nos protejam".