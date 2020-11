Cada vez mais reformados da Função Pública

São 500 funcionários públicos na reforma, o que significa que são cada vez Mais aposentados e pensões mais altas. "Este ano o número de pedidos de saída da administração pública na Região subiu 29%, face a 2019", noticiamos e explicamos na página 3.

O período festivo está aí e este ano será um Natal digital. E porquê? "Pandemia está a potenciar as compras on-line, revolucionando o hábito dos consumidores, que optam cada vez menos pelo comércio de rua", o que também pode ser um drama para muitos negócios. Leia a reportagem nas páginas 4 e 5.

Agora o futebol. Portugal afastado da Liga das Nações é o título que ninguém queria ler. "A selecção, com Ronaldo a tempo inteiro, perdeu com a França (0-1) e falha a primeira fase final desde 2000". Leia a crónica e as reacções nas páginas 14 e 15.

Desconto à cabeça nas viagens aéreas para o Porto Santo é uma boa notícia para madeirenses que queiram fazer férias na ilha por esta altura, mas também para os portosantenses, a sofrer duplamente com um ano dramático. "A partir da próxima semana, os residentes na Madeira vão poder deduzir o valor do subsídio de mobilidade no acto de compra dos bilhetes". Se está interessado leia na página 9.

Um subtítulo de uma notícia que também pode lhe interessar é a de que o secretário regional de Economia, "Rui Barreto exige 'controlo rigoroso' dos apoios sociais". A ler na página 7.

Já que a pandemia continua na ordem do dia, saiba que Aumenta transmissão local, sendo que ontem "11 das 12 infecções detectadas foram por contágio na Região", numa altura em que "há 172 casos activos de covid-19". Leia tudo na página 10.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre, em papel ou em modo virtual ao qual pode aceder aqui. Se não é ainda assinante, pode sempre fazer a subscrição hoje mesmo, através deste link.

Bom domingo e boa leitura.