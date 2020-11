Basquetebolista madeirense vai jogar nos EUA

A basquetebolista madeirense Inês Vieira vai integrar a equipa do UTAH, nos Estados Unidos da América (EUA), na época 2020/2021. Segundo um portal desportivo deste estado norte-americano, a jovem fará parte da equipa feminina do UTAH e foi contratada ao abrigo de um programa que se dedica à prospecção de talentos em todo o Mundo, de forma a recrutar atletas em todo o Mundo.

O anúncio oficial desta contratação foi feito pela própria treinadora da equipa, Lynne Roberts, que se mostrou entusiasmada por contar com o talento de Inês Vieira. "É uma fantástica contratação", destacou a timoneira.

É incrivelmente rápida e tem um talento fantástico para ler o jogo. É canhota (...) e parece ter sempre a noção de para onde a bola precisa ir. Não facilita apenas o jogo, mas também pode encestar três pontos incrivelmente bem (...). Ela é diferente de qualquer pessoa que temos no nosso plantel e estamos animados por tê-la junto da nossa família. Lynne Roberts, treinador da equipa de basquetebol feminina de UTAH

Ainda de acordo com este site de desporto, o talento de Inês Vieira "era evidente desde tenra idade, quando se mudou para Lisboa com apenas 13 anos para treinar no Centro da Federação Portuguesa de Basquetebol para começar a praticar com a Seleção Nacional sub-16 de Portugal".

Formada no CAB Madeira, a jovem actua alinha actualmente pela Quinta dos Lombos na Liga Feminina de Basquetebol.