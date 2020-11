Orlando Fernandes defende trabalhadores da Frente MarFunchal

Depois de ter sido divulgado publicamente o relatório da Auditoria à empresa Frente MarFunchal, o deputado Independente Orlando Fernandes demonstra que as suas chamadas de atenção à gestão financeira da empresa municipal sempre foram “fundadas”.

No seu entender, a auditoria concluiu, entre outros aspectos, que desde 2013, a empresa Frente MarFunchal deveria ter apresentado resultados negativos que totalizariam cerca de 3 milhões de euros, mas tal nunca aconteceu porque “ao longo destes 8 anos os resultados foram desvirtuados”.

Por isso, a Frente MarFunchal deveria ter sido extinta em 2015, evitando “enterrar mais dinheiro público”.

Orlando Fernandes entende que agora interessa dar aos funcionários da Frente MarFunchal “garantias de que os seus postos de trabalho estão totalmente salvaguardados no processo da sua extinção”, já que se trata de uma “obrigação legal da Câmara Municipal do Funchal”, uma vez que “existe continuidade das actividades laborais e não há extinção do posto de trabalho”.

O deputado recorda que os funcionários não são só as chefias e declina qualquer responsabilidade que prejudique os funcionários.