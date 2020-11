Pedidos de Certificado de Residência na Loja do Munícipe por agendamento

A Loja do Munícipe do Funchal está a realizar, desde 11 de Novembro, o agendamento telefónico dos pedidos de emissão de Certificados de Residência para Cidadãos da União Europeia.

Uma medida que surge da pandemia e permite que este serviço seja feito de forma segura, diminuindo os tempos de espera e melhorando o serviço prestado.

O atendimento presencial de cidadãos para este serviço será feito previa e exclusivamente por contacto telefónico para o Contact Center da Câmara Municipal do Funchal, através do número 291 211 000, no horário compreendido entre as 8h30 e as 20h30.

Os documentos necessários a apresentar estão disponíveis no site do Município em http://cm-funchal.pt/ > O cidadão > Serviços Online > Loja do Munícipe.

Este novo serviço ao dispor dos cidadãos tem por objetivo diminuir os tempos de espera e melhorar o serviço prestado.