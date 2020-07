Possibilidade de agendamento prévio para a emissão de passaporte na Loja do Cidadão

A partir do próxima segunda-feira, dia 3 de Agosto, a Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA) disponibiliza, através da internet, o agendamento prévio do atendimento no Balcão dos Passaportes, na Loja do Cidadão.

Assim, para maior comodidade, evitando também eventuais filas de espera, o cidadão poderá agendar o dia e a hora que lhe é mais conveniente para tratar de assuntos relativos a passaportes através da plataforma.

Estão previstos agendamentos entre as 8h30 e as 18h30, de segunda a sexta, e aos sábados entre as 8h30 e as 12h30.

O atendimento sem agendamento prévio continua a ser possível, bastando, se for essa a opção, dirigir-se à Loja do Cidadão no seu horário normal de atendimento e, como habitualmente, dirigir-se ao balcão dos passaportes.