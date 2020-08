Governo deixa de exigir marcação obrigatória nos serviços da Rua do Seminário

A Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), informa que a partir de hoje, dia 17 de Agosto, os utentes podem deslocar-se aos seus balcões, situados na Rua do Seminário n.º 21 e na Loja do Cidadão, sem necessidade de pré-agendamento obrigatório.

Contudo, os utentes poderão continuar a realizar o pré-agendamento para atendimento presencial através do link, nos balcões na Rua do Seminário, mas apenas no que diz respeito aos transportes terrestres.

Para agendamentos através do link os utentes devem seguir os seguintes passos:

Aceda à página de atendimento ou utilize o QRCode*. Selecione a atividade para a qual pretende agendar o atendimento (cartas de condução, contraordenações rodoviárias ou transportes terrestres), e seguidamente clique em “Agendar atendimento”; Selecione a data pretendida. Caso a mesma não seja apresentada no menu, deve clicar em “Pesquisar”. Escolha um dos horários disponíveis e clique em “Agendar”; Preencha todos os campos do menu “Preencha os seus dados”, selecione a caixa “Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais de acordo com as condições descritas na ajuda”, e clique em “Agendar atendimento”. Com este passo, a sua reserva fica “Pendente” e só se tornará efetiva depois de a confirmar através do email que lhe é enviado; Consulte o seu correio eletrónico, pois receberá uma mensagem da Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres e, caso os seus dados estejam corretos, clique no link fornecido para confirmar o seu agendamento.

O utente deverá fornecer um endereço de correio eletrónico válido, pois ser-lhe-á enviado um e-mail para confirmar o agendamento. Se no prazo de 2 horas não confirmar o agendamento através do email que recebeu, a sua reserva será automaticamente anulada.

A DRETT informa ainda que o serviço do Subsídio Social de Mobilidade - Porto Santo já não se encontra na Rua do Seminário, uma vez que, estando sob a tutela da Vice-Presidência, mudou de instalações. Privilegie o contacto via deste email ou utilize a plataforma SIMplifica.

É aconselhado aos utentes que privilegiem o uso das plataformas digitais para acesso aos serviços, quer para resolução directa de solicitações e esclarecimento de dúvidas, quer para a realização de agendamentos nos serviços, sempre que tal seja possível.