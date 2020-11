Urbanismo marca reunião de CMF

Realizou-se esta quinta-feira, dia 12 de Novembro, a primeira reunião de câmara do executivo funchalense, após o regresso do Estado de Emergência.

O encontro serviu, segundo o presidente Miguel Silva Gouveia, para apresentar um conjunto de obras que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem levado a cabo, nomeadamente o investimento em redes de águas e de saneamento básico.

Como exemplo, apontou a obra de modernização de redes de água no Caminho de Santo António, que foi concluída hoje.

CMF conclui modernização de redes de água no Caminho de Santo António | Diário das Freguesias O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico no concelho, Rúben Abreu, […]

Nesta reunião foram também aprovadas três deliberações ligadas ao urbanismo, duas delas com enfoque particular no prédios devolutos.

"Tem sido uma prioridade da CMF, por um lado criar condições favoráveis à reabilitação desses prédios".

Com efeito foram aprovados os benefícios fiscais para um dos imóveis devolutos reabilitado na zona do Carmo e identificados "um conjunto de outros imóveis que estão ainda devolutos no centro da cidade" para receberem a respectiva classificação como tal.

Foi ainda licenciado um projecto de habitação de 93 fogos e 2 espaços comerciais na zona das Virtudes.