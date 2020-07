Conselho Económico cria Comissão Especializada Permanente de Economia Social

O Conselho Económico e da Concertação Social da R.A.M. (CECS-RAM) concretizou hoje, dia 29 de Julho, a criação da Comissão Especializada Permanente de Economia Social (CEPES).

Este organismo, de cariz permanente, deve acompanhar a evolução da Economia Social da Região Autónoma da Madeira, dos níveis de pobreza e emprego,das necessidades de apoio social e do envelhecimento da população. Anualmente deverá também elaborar um Relatório sobre o desenvolvimento da Economia Social da Região.

Na primeira reunião desta Comissão, que decorreu esta quarta-feira, foram também eleitas a sua presidente e vice-presidente, respectivamente: Micaela Freitas (presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira) e Maria do Céu Carreira (vice-presidente da União de Instituições Particulares de Solidariedade Social–UIPSS).

A criação da CEPES foi deliberada no seguimento reuniões do Plenário de dia 1, 15 e 17 de Junho, de acordo com o art.º 31.º do Regulamento Internodo Conselho Económico e da Concertação Social, publicado no JORAM, II série, n.º 115, de 9 de Julho.

Composição da CEPES:

1. Representante do Governo Regional na área do Emprego

2. Representante do Governo Regional na área da Segurança Social

3. Representante do Governo Regional na área das Finanças

4. União dos Sindicatos do Arquipélago da Madeira (USAM)

5. União Geral dos Trabalhadores (UGT-Madeira)

6.União dos Sindicatos Independentes(USI)

7. Associação Comercial e Industrial do Funchal(ACIF)

8. Associação de Indústria Associação da Construção da Região Autónoma da Madeira(ASSICOM)

9. Associação de Agricultores da Madeira (AAM)

10. Universidade da Madeira

11. Secretaria do Regional da União das Misericórdias Portuguesas

12. Ordem dos Economistas–Delegação da Região Autónoma da Madeira

13. Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA)

14.Ordem dos Arquitectos

15. Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos da Madeira(ASPFAM)

16. União de Instituições Particulares de Solidariedade Social(UIPSS)