Ana Salgueiro é a mandatária da candidatura de João Ferreira na Madeira

Já é conhecido o nome da Mandatária da Candidatura de João Ferreira à Presidência da República na Madeira: Ana Salgueiro.

"Anunciada que está como Mandatária Nacional a Dr.ª Heloísa Apolónia, nesta Região Autónoma será a Dr.ª Ana Salgueiro, professora e investigadora no Centro de História do Atlântico", revela a nota remetida às redacções.

O eurodeputado e vereador da câmara de Lisboa João Ferreira é o candidato presidencial apoiado pelo PCP na corrida a Belém em Janeiro de 2021.

O candidato será amanhã recebido em audiência pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, pelas 15 horas e, depois, às 16 horas, pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Sobre Ana Salgueiro

Ana Salgueiro é doutoranda em Estudos de Cultura na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (UCP), mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e licenciada em LLM-Estudos Portugueses, por esta última faculdade. Foi bolseira FCT (2008-2011), e é investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da UCP e do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (UMa-CIERL).

Como professora, actualmente é docente na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, onde coordena a implementação do Plano Nacional de Cinema.

Como investigadora, o seu trabalho, quer na área dos Estudos Literários, quer na área dos Estudos de Cultura, quer na área dos Estudos Insulares, tem-se ocupado sobretudo dos sistemas insulares da Macaronésia Lusófona (Madeira, Cabo Verde e Açores).

No UMa-CIERL, Ana Salgueiro co-fundou e coordena quer o núcleo de investigação “TRATUÁRIO. Percursos para a História da Cultura Madeirense”, quer o projeto “TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas”. Entre 2012 e 2014, criou e coordenou também o projeto coletivo e interinstitucional “(Des)Memória de desastre? Cultura e perigos naturais. Madeira, um caso de estudo”, em que, pela primeira vez na região, se experimentou uma abordagem interdisciplinar e holística à problemática dos desastres naturais, em alinhamento com as propostas mais recentes da área dos Estudos de Desastre, mas bem distinta das abordagens tecnocráticas ainda hoje dominantes na RAM.

Integra o Conselho Científico do Laboratório Galego de Ecocrítica e o Conselho Científico da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série.

Colabora regularmente com várias instituições/projetos culturais não académicos, como, por exemplo: a Associação Musical e Cultural Xarabanda, através do projeto “Vértice”; o Teatro Municipal de Baltazar Dias; a revista A.Poética; a associação cultural PORTA 33; o projeto performativo PLACE; etc..

É co-autora dos livros Vozes de Cabo Verde e Angola. Quatro percursos literários (CLEPUL, 2010) e Cabral do Nascimento. Escrever o mundo por detrás de um monóculo e a partir de um farol (IA, 2015), sendo ainda co-editora da colectânea de estudo (Dis)Memory of disaster: a multidisciplinary approach (UMa-CIERL,2016).

É actualmente investigadora no Centro de História do Atlântico.