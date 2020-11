Madeira destaca-se pela positiva nos preços da venda de casa

O Imovirtual divulgou, hoje, um estudo no qual analisa a evolução dos preços médios de venda e arrendamento anunciados no portal em Outubro de 2020.

Segundo estes dados, os preços médios de venda (1,12%) e arrendamento (1,65%) aumentam em Outubro. Na venda, a Região Autónoma da Madeira (+3,52%) destaca-se pela positiva.

Para além das conclusões apresentadas, importa referir que, o estudo refere que no segmento de venda em Outubro de 2020, os quatros distritos que se evidenciam pelos preços médios mais baixos foram Portalegre (110.803€), Castelo Branco (122.531€), Guarda (121.193€) e Beja (135.346€).

Por outro lado, no segmento do arrendamento em Outubro, Lisboa continua a liderar o 'TOP' de distritos mais caros com as rendas a chegarem, em média, aos 1.339€.

Face ao mês anterior, observou-se "um crescimento ligeiro de 1,29%, ao passar de 1.322€ para 1.339€". Dos restantes distritos que compõem este TOP, à excepção do Porto (-0,11%), os restantes distritos registaram um aumento no preço médio.

Se a comparação for feita com o período homólogo do ano passado (Outubro de 2019), "a realidade é algo diferente".

"No que respeita à venda de imóveis, regista-se uma subida de +5,79% ao passar-se de 323.866€ para 342.621€. Já no arrendamento, há um decréscimo -10% ao passar de 1.157€ em Outubro de 2019 para 1.045€ em Outubro de 2020", revela o Imovirtual.