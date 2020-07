A plataforma de análise do sector imobiliário CASAFARI divulgou o sei relatório para o primeiro semestre de 2020 e uma das conclusões é que, na Madeira, o preço do arrendamento registou uma descida de -21,4%.

O relatório reflecte os efeitos da pandemia de covid-19, mas a conclusão é que os preços médios das casas à venda em Portugal aumentaram 5% no primeiro semestre.

O preço médio de venda dos apartamentos, em Lisboa, subiu 1,25%, desde o início do ano. Belém foi a freguesia que registou a maior subida dos preços de vendas, com 6,94%, seguida pelas freguesias do Beato (5,87%) e Parque das Nações (5,30%);

O concelho do Porto (€259.423), Matosinhos (€238.545) e Vila Nova de Gaia (197.842€)) destacam-se por serem os concelhos com o preço médio de venda mais caro a Norte.

O distrito mais caro continua a ser Lisboa (3.549€ por m2), seguido por Faro (2.270 € por m2) e Porto (2.143 € por m2). Já Guarda (658 € por m2), Portalegre (743 € por m2) e Santarém (762 € por m2) mantêm-se como as zonas com valores mais acessíveis.

No arrendamento, desde o início do ano, Porto (-11,10%) e Lisboa (-8,18%) registaram descidas significativas dos preços.

A maior variação positiva no arrendamento ocorreu em Bragança (15,34%) e a negativa na Madeira (-21,42%). De destacar que, no arrendamento, o distrito mais caro, continua a ser Lisboa - 15€ por m2 -, seguido por Porto - 10€ por m2 - e Faro, com 8€ por m2.