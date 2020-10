Pandemia provoca desaceleração no crescimento dos preços da habitação na Madeira

No 2.º trimestre de 2020 (últimos 3 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 1 310 euros/m2, posicionando-se, a par do Algarve (1 807 euros/m2) e da Área Metropolitana de Lisboa (1 601 euros/m2), acima do valor nacional (1 187 euros/m2).

No trimestre em referência, o crescimento desta variável desacelerou na Região. Enquanto no 1.º trimestre a taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m2 havia sido de +15,8%, no 2.º trimestre esse crescimento reduziu-se para 8,9% (uma diminuição de 6,9 pontos percentuais, o que compara com os -5,0 pontos percentuais no país). Dentro das cidades com mais de 100 mil habitantes, o Funchal foi aquela onde esta desaceleração foi mais sentida, com uma redução da taxa de variação homóloga de 18,0% no 1.º trimestre para 2,2% no 2.º trimestre de 2020 (-15,8 p.p.).

Preço mediano de alojamentos familiares atinge máximo da série

No 2.º trimestre de 2020 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 1 272 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 1,8% e homólogo de 5,6%. A nível nacional, o preço mediano ascendeu a 1 137 euros/m2 e as variações, pela mesma ordem, foram ambas positivas, de 1,8% e de 10,3%. Note-se ainda que na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (1 443 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 227 euros/m2) em 216 euros/m2.

Quer para Portugal, quer para a RAM, o valor do trimestre em referência é o mais alto da série, que tem início no 1.º trimestre de 2016.

Se alargar o âmbito de análise aos últimos dois anos (2.º trimestre de 2020 face ao mesmo trimestre de 2018), conclui-se que o preço mediano de alojamentos familiares, na RAM, cresceu 9,7% nesse período, abaixo da média do país (+17,3%).

Para os apartamentos, o valor observado na RAM (1 408 euros/m2) foi superior em 10,1% ao verificado para o conjunto do país (1 279 euros/m2). Nos apartamentos existentes, o valor regional fixou-se nos 1 322 euros/m2, sendo que para o país aquele valor ronda os 1 250 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação no 2.º trimestre de 2020 fixou-se em 1 626 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 354 euros/m2). No ranking nacional, o Funchal desceu duas posições, para o 14.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (3 376 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve. Os municípios de Vila Real de Santo António e Aljezur, neste trimestre, ultrapassaram o Funchal. De realçar que do conjunto das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes (Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Amadora, Vila Nova de Gaia e Braga), o Funchal surge com o quarto valor mais alto, depois de Lisboa, Porto e Amadora.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, de Câmara de Lobos, de São Vicente, do Porto Santo e Machico, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1 162 euros/m2, 1 091 euros/m2, 1 077 euros/m2, 1 041 euros/m2, 1 004 euros/m2, respectivamente).

O valor mais baixo foi observado em Santana (678 euros/m2), embora seja de notar que não são divulgados dados para o Porto Moniz devido ao baixo número de observações registadas neste município.