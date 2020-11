Campanha incentiva compra dos produtos regionais

Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, está tarde, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na sessão de apresentação da campanha de Natal, promovida pelo referido instituto, intitulada “Ofereça o que é ÚNICO neste Natal”.

A campanha “Ofereça o que é ÚNICO neste Natal” convida os madeirenses e os porto-santenses a privilegiarem os produtos regionais tutelados pelo IVBAM, designadamente o Vinho Madeira, o Vinho Tranquilo, o Bordado Madeira e o Artesanato durante a época natalícia.

O objectivo é "incentivar os sectores que estão sob a tutela do IVBAM" e reafirmar o "patamar de qualidade e de excelência" dos produtos regionais. "Produtos que são únicos", lembrou a responsável pela campanha promocional, que considera esta campanha "intemporal", depende do slogan.

Artigos que além do "certificado de qualidade, é acessível a todos nós", assegurou, antes de ser exibido o vídeo promocional da campanha, seguido de um conto alusivo aos produtos regionais.