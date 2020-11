IVBAM lança campanha de Natal onde apela ao consumo de produtos regionais

O IVBAM lança, no próximo dia 14 de Novembro, uma campanha de Natal, intitulada 'Ofereça o que é ÚNICO neste Natal', dirigida aos madeirenses e porto-santenses, apelando ao consumo de produtos regionais – tutelados pelo IVAM – designadamente, Vinho Madeira, Vinho Tranquilo, Bordado Madeira, Rum e Artesanato.

A campanha visa convidar os consumidores a privilegiarem nas suas escolhas de Natal os produtos regionais.

Devido ao actual contexto, os produtos tutelados pelo IVBAM, sobretudo o Vinho Madeira e o Vinho Tranquilo têm vindo a registar quebras nas vendas, nomeadamente no canal Eureka e mercado turístico, sendo objectivo desta campanha estimular as vendas e a economia, através de uma aposta no mercado regional.

Essa campanha será veiculada através de mupis, autocarros, imprensa e eedes sociais.

Amanhã, pelas 16 horas, na sessão de apresentação da campanha de Natal, estará presente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.