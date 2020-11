Biblioteca Municipal Funchal recebe 4.ª sessão do Clube de Leitura

A 4.ª sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Funchal realiza-se a 13 de Novembro, pelas 18 horas, na sala n.º 2 da biblioteca, e terá por convidada a escritora Marcela Costa e a moderação da jornalista Celina Pereira.

Esta iniciativa destina-se à comunidade em geral, que deverá trazer o seu livro, em cada sessão.

As inscrições deverão ser formalizadas até ao dia 10 de Novembro, para este email, com a indicação do nome, idade, endereço de e-mail e número telemóvel, sendo consideradas por ordem de chegada, até o máximo de 10 participantes por sessão.

Após o fecho das inscrições, os participantes receberão por e-mail a confirmação da sua presença na sessão.

Sobre a escritora:

Marcela Tomás de Sousa Lima Costa nasceu no Funchal a 28 de Agosto de 1965. É licenciada em Artes Plásticas (Pintura) e mestra em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Alguns dos seus primeiros poemas foram publicados no Jornal da Madeira, a par de bandas-desenhadas semanais no Eco do Funchal. Também foi colaboradora no DIÁRIO de Notícias, com histórias originais para o suplemento infantil, e do Notícias da Madeira, com crónicas quinzenais. Escreveu diversos guiões para o programa de rádio 'Roda da Malta', inicialmente emitido pelo Posto Emissor do Funchal, entre 1995 e 1998.

A partir de 2000 decide dedicar-se à escrita teatral.

As suas peças foram levadas à cena por diversas companhias teatrais, entre as quais o Teatro Experimental do Funchal, com 'O Natal do gato Amarelo,' 1998; Contigo-Teatro, com 'Duas horas Antes' (escrita em parceria com Carlos Varela), 1999; 'Grande Circo Rea'l (escrita em parceria com José Gil), 2000; 'Stormy Weather', 2001; Teatro das Beiras (Covilhã), com 'Summertime e Stormy Weather', 2003; Teatro dos Aloés (Lisboa), com 'September Song – A canção de setembro, 2014'. A sua última colaboração dramatúrgica foi em 'A Cortina de Soller' (co-produção Teatro Municipal Baltazar Dias e Associação de Bandolins da Madeira), em Janeiro de 2020.

É formadora de Escrita Criativa e de Escrita para teatro.