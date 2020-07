Quinta sessão do Funchal Cultura 2030 no 'Roteiro' desta quarta-feira

Hoje, pelas 18 horas, decorre, na Biblioteca Municipal do Funchal, a quinta conversa no âmbito do projecto Funchal Cultura 2030, que tem como temática central a escrita. A iniciativa conta com a participação de Ana Salgueiro, Eduardo Franco, Maria Fernandes, Valentina Ferreira e Violante Matos.

A sessão será transmitida através das plataformas digitais da Biblioteca Municipal, e vai incidir numa reflexão sobre o livro, a escrita, e a literatura no século XXI, levando em consideração novos aspectos e dimensões, que vão além das publicações em papel, das bibliotecas e das livrarias físicas.

A conversa vai debater, igualmente, o papel do poder político no apoio à criação e edição de livros, e as medidas a serem tomadas em articulação com os sectores públicos e privados, no sentido de promover a leitura.

O 'Funchal Cultura 2030' é o projecto da Câmara Municipal do Funchal com vista à criação de um plano estratégico para a cultura do concelho a pensar na próxima década. A primeira etapa que decorre até Dezembro de 2020, centra-se no mapeamento cultural da cidade, com a auscultação dos vários agentes culturais e uma reflexão partilhada com decisores políticos, técnicos municipais e peritos, com vista à apresentação dos principais eixos estruturais a conter no plano estratégico.

A primeira conversa no âmbito deste projecto decorreu a 15 de Maio com a temática dos museus, a segunda foi dedicada ao teatro, a terceira debateu-se sobre a dança, e a quarta abordou as artes visuais.

A última conversa desta iniciativa irá decorrer no dia 13 de Agosto, pelas 18 horas, tendo como tema a música.