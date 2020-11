Saiba o que é notícia hoje

Os acionistas da TAP formalizam hoje em assembleia-geral a exoneração de responsabilidades de David Neeleman, Humberto e David Pedrosa enquanto administradores da companhia aérea, que é detida em 72,5% pelo Estado desde 02 de outubro.

Segundo a ordem de trabalhos da reunião, que começa pelas 11:00, na sede do grupo, no aeroporto de Lisboa, os acionistas da TAP vão deliberar "sobre a exoneração de responsabilidades de David Neeleman, Humberto Manuel dos Santos Pedrosa e David Humberto Canas Pedrosa enquanto administradores da sociedade", bem como sobre a alteração dos estatutos da sociedade.

O Estado português concretizou, em 02 de outubro, a aquisição de participações sociais dos acionistas privados da TAP, que resultou no controlo público de 72,5% da companhia aérea, ficando o empresário Humberto Pedrosa com 22,5% e os trabalhadores com os restantes 5%.

No mesmo dia, a TAP comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o empresário David Neeleman tinha apresentado a sua renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da TAP, com efeitos a partir daquela data, bem como "aos demais cargos por si assumidos na estrutura diretiva das restantes entidades que compõem o grupo TAP, incluindo na TAP SGPS".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival de teatro de Viana de Castelo, que decorre entre hoje e 18 de novembro, vai apresentar 15 espetáculos, em dois espaços do teatro Sá de Miranda, cumprindo as normas de prevenção da covid-19.

O evento começa hoje com a estreia de "Falar Verdade a Mentir", de Almeida Garrett, com encenação de António Capelo, na sala principal do Teatro Sá De Miranda. A peça vai ser interpretado pelos atores Alexandre Martins, Alexandre Calçada, Tiago Fernandes, Ana Perfeito, Elisabete Pinto e José Escaleira, com luz de Rui Gonçalves, cenografia de Cátia Barros, figurinos de Cláudia Ribeiro e música de José Prata.

O "Pequeno Retábulo", de García Lorca, pelo Teatro das Beiras, e o "O Último Julgamento", de Ricardo Alves, apresentado pelo Teatro Regional da Serra de Montemuro, são outras das peças incluídas no programa.

O festival vai ainda apresentar "O Sítio", da Companhia da Chanca, de André Louro e Catarina Santana, e a Companhia de Teatro de Braga apresentará "A Criatura", a partir de Henrik Ibsen.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol inicia hoje os trabalhos com vista a defrontar, na quarta-feira, a congénere de Andorra, em jogo de preparação para a dupla jornada decisiva da Liga das Nações, com França e Croácia.

Concentraram-se na noite de segunda-feira 23 dos 25 convocados por Fernando Santos, sendo que Anthony Lopes e Rafael Guerreiro foram autorizados a se apresentarem com um dia de atraso.

A seleção portuguesa tem a sessão de treino agendada para as 10:30, sendo que, e tal como já tinha acontecido em setembro e outubro, será totalmente fechada à comunicação social, devido à pandemia de covid-19, com as imagens dos primeiros 15 minutos a serem disponibilizadas aos meios de comunicação social.

Após a sessão de treino, Fernando Santos e um jogador a designar irão fazer a antevisão ao desafio com Andorra, às 12:30, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

INTERNACIONAL

França, Áustria, Alemanha e União Europeia discutem hoje, por videoconferência, a resposta europeia à ameaça terrorista.

A videoconferência, organizada uma semana depois do ataque 'jihadista' em Viena e após o de Nice e a decapitação do professor Samuel Paty, em França, em outubro, vai reunir o Presidente francês, Emmanuel Mácron, e o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, em Paris, a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, e também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

A cimeira vai ser seguida de uma conferência de imprensa conjunta.

Na segunda-feira da semana passada, um apoiante do grupo 'jihadista' Estado Islâmico abriu fogo no centro de Viena, matando quatro pessoas no primeiro ataque deste género na Áustria desde há décadas.

O ataque surge no contexto de ressurgimento das ameaças 'jihadistas' desde a republicação das caricaturas de Maomé em França, pelo semanário satírico Charlie Hebdo.

Depois da morte do professor francês Samuel Paty, degolado no passado dia 16 de outubro por um extremista por ter mostrado caricaturas de Maomé aos alunos numa aula sobre liberdade de expressão, a França voltou a sofrer em 29 de outubro um novo ataque relacionado com o extremismo islâmico na cidade de Nice.

O ataque foi perpetrado por um jovem tunisino, que entrou em França vindo de Itália, que matou com uma faca três pessoas numa igreja católica daquela cidade francesa.

O julgamento dos cúmplices do duplo ataque 'jihadista' que matou 16 pessoas em Barcelona e Cambrils (Espanha) em agosto de 2017 tem hoje início em Madrid.

O duplo ataque, em 17 e 18 de agosto, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, provocou ainda ferimentos em 140 pessoas.

A avenida das Ramblas em Barcelona (nordeste de Espanha) foi o primeiro alvo do ataque, quando um carro avançou pela zona pedonal e atropelou mortalmente 14 pessoas.

O agressor, de 22 anos, fugiu num carro depois de matar o condutor e, algumas horas mais tarde, cinco cúmplices esfaquearam os transeuntes na estância balnear catalã de Cambrils, a cerca de 120 quilómetros de Barcelona, e bateram numa mulher até à morte. Estes seis 'jihadistas' foram mortos pela polícia após os ataques.

O Ministério Público espanhol pediu em julho passado penas de prisão de entre oito e 41 anos de cadeia para os três cúmplices que agora são julgados.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente angolano, João Lourenço, vai homenagear hoje, em Luanda, categorias profissionais à frente da luta contra a covid-19, estando também prevista uma mensagem à nação pelos 45 anos de independência do país.

Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, os 45 anos de independência deviam ser celebrados "com bastante júbilo", mas o país confronta-se com a pandemia de covid-19.

Assim, este ano, excecionalmente, o Presidente da República não vai proceder a condecorações individualizadas, tendo decidido fazer uma homenagem em geral ao povo angolano pelos sacrifícios que tem enfrentado, para que a pandemia de covid-19 não coloque danos maiores a toda a sociedade.

"O Presidente da República irá homenagear um conjunto de categorias profissionais pelo seu empenho, pela sua dedicação, cada um no seu ramo, para que, sem prejuízo da pandemia, o país não pare, o país continue de pé e a marcar passos firmes rumo ao desenvolvimento", referiu Adão de Almeida.

Na cerimónia serão homenageadas as classes de médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde, epidemiologistas e funcionários em geral do setor da saúde, bem como os cidadãos infetados pelo novo coronavírus e órgãos de defesa e segurança -- polícias, bombeiros e militares - e os jornalistas, pelo seu "papel na informação e na formação da consciência dos cidadãos".

A homenagem estende-se ainda a empresários, camionistas, pilotos e elementos da cultura e artes, que estarão representados por algum membro da classe na cerimónia, na qual o Presidente da República vai transmitir uma mensagem à nação.

Angola assinala na quarta-feira os 45 anos de independência, com um ato simbólico do hastear da bandeira no Museu Nacional de História Militar.

PAÍS

Lisboa recebe hoje a conferência "Lisboa Mais Verde e Mais Saudável: Os Desafios da Poluição Atmosférica", que pretende fazer um diagnóstico da cidade ao nível das políticas ambientais.

Avaliar o impacto do ambiente urbano na saúde, no bem-estar da população e na economia da cidade, e ainda analisar os efeitos nocivos na saúde induzidos e acelerados por fatores de contaminação ambiental (epidemias e pandemias), são outros objetivos deste evento.

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) apresenta hoje, em Coimbra, uma petição dirigida à Assembleia da República, contestando o processo de municipalização da Educação, ao qual "só aderiram, até agora, 100 dos 278 municípios do continente".

"Apesar de o tempo ser marcado pela Covid-19, este é também o tempo de a Assembleia da República discutir na especialidade o Orçamento do Estado para 2021. No que à Educação diz respeito, a proposta em debate, entre outros problemas, insiste no erro da municipalização, um erro que, a não ser corrigido, virá mais tarde a pagar-se caro", considera a Fenprof.

A apresentação pública da petição terá lugar na Praça 8 de Maio, onde se encontra a Câmara Municipal de Coimbra, liderada pelo atual presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sendo este um dos municípios que entrou no processo de municipalização neste ano escolar.