Hoje há 9 novos casos positivos de covid-19 a reportar, pelas autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira (RAM).

São sete casos importados (quatro provenientes da Polónia, um do Reino Unido, um da Venezuela, e um da Região Centro de Portugal). Dois casos são de transmissão local e estão associados a contactos próximos de casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

No contexto da investigação epidemiológica dos restantes casos positivos anteriormente identificados, estão a ser realizados testes, sem que, até ao momento, tenham sido identificados outros casos positivos.

Dos 196 casos activos, 71 são residentes

A região passa agora a contabilizar 540 casos confirmados de covid-19 no território regional. São 196 os casos activos, dos quais 144 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 52 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos ativos, 125 são não-residentes e 71 são residentes na RAM.

52 situações em estudo

De acordo com o relatório diário do IASaúde, há 52 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, cinco provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 47 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As Investigações epidemiológicas estão em curso.

Mais 10 recuperados

Hoje há mais 10 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 342 casos recuperados de covid-19, havendo agora o registo de dois óbitos associados à doença, na RAM.