Os 12 arguidos acusados de estarem envolvidos no furto de 55 armas 'Glock' do armeiro da direção nacional PSP, entre os quais está um agente, conhecem hoje a decisão do tribunal criminal de Lisboa.

O Ministério Público acusou 12 pessoas pelo furto das armas da PSP, crimes alegadamente cometidos entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017, tendo considerado que o agente da PSP Luís Gaiba aproveitou o deficiente controlo do armeiro, do qual foi responsável, para as furtar.

Luís Gaiba, que está suspenso de funções, respondeu em julgamento por associação criminosa, tráfico e mediação de armas, branqueamento de capitais, detenção de arma proibida e peculato.

Segundo a acusação, Luís Gaiba percebeu que o controlo das armas se encontrava fragilizado, que o seu registo não era atualizado e que, devido à dispersão das chaves de acesso às instalações, não havia qualquer tipo de registo de acesso ao local e aproveitou as falhas de supervisão e controlo para furtar as armas, avaliadas em cerca de 20 mil euros, e vendê-las em circuitos paralelos de tráfico de armas e droga.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 32.ª Temporada Música em São Roque, em Lisboa, que este ano vai decorrer em 'streaming', começa com o programa "Rosa Immaculata" do Coro Gulbenkian, sobre música mariana ibérica do século XVI, e conta com três estreias absolutas.

A temporada, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sob a direção artística do maestro Filipe Carvalheiro, optou por um formato exclusivamente 'online', sendo os concertos transmitidos via 'streaming'.

Os dez concertos previstos serão transmitidos através da plataforma RTP Play e no 'site' da temporada, assim como as cinco sessões de apreciação musical "Ouvidos para a Música", um ciclo da autoria do maestro Martin Sousa Tavares.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Os advogados do antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau Aristides Gomes dão uma conferência de imprensa, em Bissau, um dia depois de o presidente do Tribunal de Relação ter negado a existência de um processo-crime contra o ex-governante e de um despacho que aplicou medidas de coação.

"O Tribunal de Relação considera a notícia falsa e infundada, uma vez que, até à data presente, nenhum processo-crime contra o cidadão Aristides Gomes deu entrada na Câmara Criminal deste tribunal, muito menos um tal despacho que aplicou medidas de coação contra o cidadão Aristides Gomes, ex-primeiro-ministro", refere um comunicado.

A Lusa teve acesso na terça-feira a um despacho atribuído ao cartório do Ministério Público junto do Tribunal de Relação da Guiné-Bissau, com data de agosto, que aplica a medida de coação de obrigação de permanência a Aristides Gomes por suspeita de participação económica em negócio e peculato e confirmou a veracidade deste documento junto de fonte oficial do Ministério Público.

No dia 19 de agosto, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, confirmou que o antigo primeiro-ministro guineense estaria indiciado por vários crimes, sem especificar.

O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, recebe o secretário-geral da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), Mariano Jabonero, com a língua portuguesa na agenda.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no encontro de trabalho, que decorre durante a manhã no Palácio das Necessidades, serão discutidas a relação e a cooperação com a região da América Latina, incluindo o Programa Ibero-americano de Difusão da Língua Portuguesa, bem como a cooperação entre a OEI e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A OEI é a única organização internacional entre os 19 observadores associados da CPLP, uma adesão aprovada em 2018, na cimeira da comunidade lusófona em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

PAÍS

O Tribunal de Instrução Criminal da Madeira inicia o debate instrutório aberto ao público do caso da queda da árvore no Monte, que causou 13 mortos e 49 feridos.

A fase de instrução deste processo começou em 04 de outubro de 2019 à porta fechada, mas foi suspensa devido à pandemia da covid-1, e é hoje retomada, de porta aberta ao público.

No final desta fase, a juíza Susana Mão de Ferro decidirá se o caso vai a julgamento ou se manda arquivar.

São arguidos neste processo a vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes da Câmara do Funchal, Francisco Andrade.

Os arguidos pediram a instrução porque consideram que não deviam ser pronunciados para julgamento.

A Câmara de Loures e a Associação Nacional das Farmácias (ANF) assinam um protocolo, no âmbito do programa "Vacinação SNS Local", para que os utentes maiores de 65 anos se vacinem gratuitamente numa farmácia da sua preferência.

Este programa teve uma experiência-piloto, implementada nos dois últimos anos no concelho de Loures.

Segundo a autarquia, a "liberdade dada aos munícipes deste concelho para poderem escolher vacinar-se numa farmácia, nas mesmas condições do centro de saúde, aumentou em 33% a imunização contra a gripe da população mais idosa".

A Universidade de Évora (UÉ) assina com a empresa SABIR Investimentos o contrato de concessão da Quinta do Paço de Valverde, no âmbito do Programa REVIVE, para a transformação do imóvel numa unidade hoteleira.

Com uma área bruta de construção de quase 7.500 metros quadrados, a quinta possui um paço episcopal, de inícios do século XVI, que serviu de local de descanso para os membros da diocese, tendo, posteriormente, sido aí fundado um convento de frades capuchos, cuja comunidade se instalou em 1517.

Da área a concessionar faz parte um conjunto patrimonial constituído por Quinta do Paço de Valverde, Capela e Claustro da Mitra, mata, várias pequenas capelas, jardim de Jericó e lago, aqueduto, sistema hídrico e horta, entre outras valências.