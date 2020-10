Saiba o que é notícia hoje

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão discutir hoje, por videoconferência, a resposta coordenada à pandemia de covid-19, numa altura em que a Europa enfrenta uma segunda vaga cada vez mais forte.

No último Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, e face à gravidade da situação, os líderes europeus decidiram manter contactos regulares, mesmo que por videoconferência, para discutir a evolução da pandemia, sendo esta a primeira cimeira virtual convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nesse contexto.

Com início agendado para as 18:30 em Bruxelas (17:30 em Lisboa), a videoconferência de hoje deve centrar-se na questão dos testes e vacinas, segundo fontes diplomáticas.

Na quarta-feira, num longo texto publicado na sua 'newsletter' pessoal, Charles Michel defendeu a urgência de estratégia europeia contra a pandemia de covid-19 assente na prevenção, considerando que só "uma União de testes e vacinas" prevenirá uma tragédia que começa a ganhar forma.

Portugal será representado na cimeira virtual pelo primeiro-ministro, António Costa, que marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia de covid-19.

No futebol, Benfica e Sporting de Braga, que tiveram ambos uma estreia vitoriosa na Liga Europa de futebol, procuram fugir na liderança dos seus respetivos grupos, na segunda jornada da competição.

No Grupo D, depois de um triunfo por 4-2 no campo do Lech Poznan, o Benfica recebe no Estádio do Luz, em Lisboa, o Standard Liège, que na primeira ronda foi derrotado em casa pelo Rangers (2-0).

Pela primeira vez durante a pandemia de covid-19, os 'encarnados' vão ter público nas bancadas, com mais de 4.000 pessoas a poderem assistir ao encontro ao vivo.

Por seu lado, o Sporting de Braga, que vem de um convincente triunfo no Minho frente ao AEK Atenas (3-0), viaja até à Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Os ucranianos iniciaram o Grupo G com um desaire (3-0) no terreno Leicester City.

Os bracarenses são os primeiros a entrar em ação, às 17:55, enquanto o duelo entre o Benfica e equipa belga está agendado para as 20:00.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Um retrato da guerra e de como as mulheres são vítimas diretas e indiretas dos conflitos domina a nova produção do grupo de teatro A Escola da Noite, a estrear hoje, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

"A mulher como campo de batalha", de Matéi Visniec, com encenação de Sofia Lobo e interpretação de Ana Teresa Santos e Paula Garcia., é a 70.ª criação da companhia e cumprirá uma temporada de 16 representações, até dezembro. A ação centra-se na experiência de guerra de duas mulheres, e debate nacionalismos, xenofobia e violência extrema, a par de lugares-comuns que condicionam relações entre povos.

O escritor Matéi Visniec, também jornalista da Radio France Internationale, escreveu "A mulher como campo de batalha", na sequência dos massacres na Bósnia, em 1992-1995, sublinhando que a mulher está sempre entre as primeiras vítimas da guerra.

ECONOMIA

O Banco Central Europeu (BCE) não deverá alterar a sua política monetária na reunião de hoje esperando por dezembro para ver os efeitos da nova vaga de covid-19 e dos novos confinamentos.

A maior parte dos analistas considera que o BCE deverá esperar por dezembro para aumentar os estímulos monetários e segundo algumas previsões pode mesmo aguardar até março de 2021 para ampliar o volume de compra de dívida, uma medida destinada a atenuar a crise económica causada pela pandemia.

Inicialmente o programa, lançado em março, previa a compra de 750 mil milhões de euros de dívida até ao final deste ano. Em junho, o seu volume foi aumentado em 600 mil milhões de euros e a duração foi alargada pelo menos até ao final de junho de 2021.

POLÍTICA

Os presidentes e vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), eleitos em 13 de outubro, tomam hoje posse na cidade de Coimbra, numa cerimónia que será presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

A cerimónia decorre a partir das 15:00, no Convento de São Francisco e contará, igualmente, com a presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho.

O ex-reitor da Universidade do Minho António Cunha foi nomeado para a CCDR Norte, enquanto a do Centro será presidida por Isabel Damasceno.

A CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) será presidida por Teresa Almeida, a do Alentejo pelo ainda presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva (PS), e a do Algarve pelo ex-secretário de Estado José Apolinário (PS).

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) realiza hoje um protesto simbólico junto à Assembleia da República contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que considera ser "restritivo" tanto para a Educação como para o Ensino Superior e Ciência.

O protesto prevê o "atapetamento" em frente ao palácio de São Bento com faixas indicando algumas das reivindicações para o OE2021.

A Fenprof considera que a proposta de OE ignora muitos dos problemas das escolas e professores.

Entre as criticas, está o facto de o documento ser "omisso" nas medidas destinadas a resolver os problemas da classe docente, que vão desde a precariedade, à recuperação faseada do tempo de serviço, até às condições de trabalho e ao problema do envelhecimento da classe docente.