Marítimo e Nacional empatam-se em dérbi sem 'sal'

Um jogo sem público e que também não deu os golos que fazem vibrar os adeptos, o 'sal' que alimenta este desporto.

Com 7 pontos cada, Nacional é 9.º com seis golos marcados e seis golos sofridos, enquanto Marítimo é 10.º com 7 golos marcados e 9 sofridos. Ambas as classificações são provisórias, pois há equipas abaixo na classificação que podem ultrapassar os dois clubes madeirenses no final desta jornada.