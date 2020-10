Hoje é notícia

A campanha para as eleições legislativas dos Açores, agendadas para 25 de Outubro, arranca hoje, com 13 partidos a disputarem os 57 lugares no parlamento de uma região governada há 24 anos pelo PS.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.

Os socialistas vencem eleições legislativas nos Açores há 24 anos, mas têm vindo a reduzir a percentagem de votos desde 2004. O PSD liderou os executivos regionais entre 1976 e 1996.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos). O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Apenas as seis forças políticas que têm atualmente assento parlamentar (PS, PSD, CDS, BE, CDU e PPM) concorrem por todos os círculos. PAN, MPT, Aliança, Livre, Chega, Iniciativa Liberal e PCTP/MRPP são os restantes partidos que se apresentam a votos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 55.ª edição da ModaLisboa, a primeira sem estação associada, termina hoje, depois de quatro dias de iniciativas e desfiles ao ar livre, no Parque Eduardo VII, com uma assistência reduzida e forte presença digital, por causa da covid-19.

No último dia, os desfiles têm início às 12 horas, com a coleção de Carolina Machado Lab, seguindo-se, ao longo de toda a tarde, as propostas de António Castro Workstation, Gonçalo Peixoto, Hibu Lab, Olga Noronha Lab, Archie Dckens Workstation e Carlos Gil.

A última jornada encerra o total de 24 apresentações de 33 designers que compuseram o programa desta edição.

Uma aplicação para telemóveis e 'tablets', outra aplicação TV para clientes da Meo e um 'microsite' permitem acompanhar os desfiles.

As chapeleiras Donna Hartley e Joanne Jones, e a criadora de sapatos Silvia Fadó inauguram hoje nos museus de Chapelaria e Calçado, em São João da Madeira, duas exposições para "mulheres fatais" e apreciadores de "arquitetura e tecnologia".

A exposição de Donna Hartley e Joanne Jonnes, que estarão presentes na inauguração, tem como título "Um Toque de Elegância", enquanto a da 'designer' Silvia Fadó se chama "Arte e Tecnologia".

As duas mostras estarão patentes ao público até Maio de 2021.

DESPORTO

Portugal, detentor do título, e França, campeão mundial, disputam a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol, naquele que se prefigura como o encontro mais difícil da seleção portuguesa no acesso à fase final.

Nos arredores de Paris, as duas seleções vão subir ao relvado do Stade de France, de boa memória para o conjunto português, empatadas na liderança do agrupamento com seis pontos.

Este será o regresso de Portugal ao Stade de France, onde em 2016 se sagrou campeão da Europa, frente à equipa de Didier Deschamps, que deverá querer vingar essa derrota.

Fernando Santos vai tornar-se no selecionador com mais jogos de sempre por Portugal (75), ultrapassando o brasileiro Scolari (orientou a equipa portuguesa entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008), precisamente no mesmo estádio e no mesmo dia em que há seis anos fez a sua estreia, o Stade de France.

A preparação deste encontro por Portugal ficou marcada por dois casos positivos da covid-19, primeiro com o defesa central José Fonte, que abandonou o estágio na terça-feira, e depois com o guarda-redes Anthony Lopes, na sexta-feira, que obrigou a comitiva a adiar por um dia a viagem até Paris.

O França-Portugal está agendado para as 19h45 (20h45 locais) e terá arbitragem do espanhol Carlos Del Cerro Grande.

INTERNACIONAL

A autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN) realiza hoje eleições presidenciais, encaradas como um teste para a ilha dividida, quando se confrontam duas correntes que divergem na atitude a adotar face a Ancara.

Os cerca de 200.000 cipriotas turcos que habitam no terço norte da ilha são chamados a votar em eleições para a "presidência" da RTCN -- autoproclamada em 1983 e apenas reconhecida pela Turquia --, um posto decisivo nas negociações entre as duas comunidades sobre uma possível reunificação da ilha, e em que se confrontam uma linha nacionalista ditada por Ancara e uma solução que conceda a esta entidade mais autonomia face à constante pressão da "terra-mãe".

Apesar de se apresentarem 11 candidatos, as propostas avançadas estão separadas por duas questões fundamentais, com um setor político interno a propor uma solução federal, uma fórmula desde há décadas negociada com a ONU, mas sem progressos significativos, e os que defendem a solução preferida por Ancara, a criação de dois Estados independentes.

O atual presidente, Mustafa Akinci, eleito em 2015, defende uma solução bizonal e bicomunal, com igualdade política, com uma única soberania, uma única personalidade legal internacional e uma única cidadania.

No lado oposto surge o atual primeiro-ministro, o nacionalista Ersin Tatar, que diversos estudos admitem como favorito na primeira volta e arauto da linha nacionalista e da formação de dois Estados independentes.

SOCIEDADE

"Pelas Crianças, Pela Saúde" é o mote de uma concentração convocada para a tarde de hoje, junto à Assembleia da República, sete meses após a declaração da pandemia de covid-19.

A iniciativa do movimento de cidadãos Covid-19 com Ciência, com o apoio do movimento de cidadãos Verdade Inconveniente, pretende demonstrar "indignação para com a retirada de direitos essenciais às crianças".

Segundo os promotores da concentração, marcada para as 15 horas, retirar às crianças "direitos à liberdade de se moverem e respirarem livremente, para proteção dos adultos, é violar os seus direitos essenciais".