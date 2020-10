Luís Freire quer vencer o Marítimo para "dar essa alegria aos adeptos" do Nacional

O técnico do Nacional, Luís Freire, disse hoje que seria "formidável" vencer o dérbi com o Marítimo e "dar essa alegria aos adeptos", antecipando o jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O embate tem sempre um grande peso histórico entre os adeptos. Para Luís Freire será o primeiro dérbi, mas o técnico desvalorizou essa situação, afirmando que o mais importante será o foco da sua equipa na partida.

"Para os nossos adeptos e para todos os que gostam dos clubes é sempre um jogo muito especial. Para nós, profissionais, temos é que estar focados naquilo que temos de fazer dentro do campo e se fizermos isso já estamos a entrar no caminho certo para dar alegrias aos adeptos", observou.

Não obstante, mostrou-se consciente da importância do jogo: "Fora, há sempre muita emoção e expectativa, dentro do campo tem de haver muito foco no trabalho e se nos focarmos no trabalho já estamos a ajudar muito a que as alegrias possam aparecer", referiu o técnico nacionalista.

Este será também um dérbi sem público. Luís Freire sustenta: "Todos nós gostamos que o público vá aos estádios, mas neste momento a saúde está em primeiro lugar e todos sabemos isso e terão de ser as pessoas ligadas à saúde a ditarem as regras".

O Nacional, em cinco partidas, perdeu apenas por uma vez, em Braga, por 2-1, tendo também uma vitória, no Algarve, ante o Farense, por 1-0. Pelo prisma de Luís Freire tem sido um arranque de campeonato positivo.

"Somos uma equipa que vem da II Liga e temo-nos vindo a afirmar na I Liga. A I Liga não é a mesma coisa que a II Liga. Temos uma derrota em cinco jogos. Fizemos o melhor arranque das últimas cinco épocas do Nacional na I Liga e o segundo melhor arranque das últimas 10 épocas. Só estaríamos abaixo das expectativas se fosse para a Liga Europa. Não assumimos isso, assumimos sim a permanência o mais rapidamente possível", analisou o técnico do conjunto madeirense.

O Marítimo não vive um bom momento, vindo de duas derrotas consecutivas, mas Luís Freire prefere focar-se no seu clube e no que poderá fazer.

"O que nos interessa é o nosso momento e a nossa equipa. Da casa do adversário, sabe o adversário. Queremos entrar é pelo nosso jogo e por aquilo que são as nossas responsabilidades e tudo aquilo que é nosso trabalho e amanhã [sábado] é mais um jogo", notou.

Witi foi expulso na última partida, frente ao Paços de Ferreira, e João Vigário também não será opção, o que obrigará Luís Freire a uma adaptação no lado esquerdo da defesa.

"Será uma solução que foi trabalhada durante toda a semana. Mas tenho confiança absoluta nos jogadores que vão interpretar isto e no seu trabalho. Desde o primeiro dia que é dada a mesma atenção aos jogadores que vão entrando na equipa e acredito que vamos dar uma boa resposta e estar à altura do desafio e preparados para aquilo que aí vem", afirmou, com convicção.

O Nacional, 10.º classificado, com seis pontos, desloca-se no sábado no Estádio dos Barreiros, onde a partir das 20:30, defronta o Marítimo, 11.º, com os mesmos pontos, em partida relativa à sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Vítor Ferreira, da associação de Braga.