Tricampeão nacional vem treinar o futsal do Marítimo

Alípio Gabriel de Oliveira Matos é o novo treinador do equipa de futsal do Club Sport Marítimo que, na próxima temporada, volta a competir no Campeonato Nacional da II Divisão Nacional, adiantou há pouco os verde-rubros no site da internet,

O técnico, de 62 anos, foi três vezes campeão nacional ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, onde, de resto, assumiu protagonismo na activação da modalidade no clube, em 2001,

Além da passagem pelos encarnados, Alípio Matos apresenta no currículo passagem por emblemas importantes do futsal português, nomeadamente ao serviço de Belenenses e Atlético, onde exerceu as funções de Director Técnico para a modalidade.

Alípio Matos falou pela primeira vez enquanto responsável técnico pelo futsal verde-rubro, o site oficial do clube e mostrou-se confiante perante o projecto que lhe foi apresentado e com as condições de trabalho proporcionadas pelo Marítimo.

"Para mim vai ser um desafio enorme e uma grande responsabilidade representar o Marítimo, um clube grande com um histórico importante no panorama do desporto português. Espero contribuir para a rentabilização dos activos do clube e nos aspectos ligados à organização e metodologia de treino", começou por dizer o novo responsável técnico do futsal verde-rubro, olhando com optimismo para o futuro que se aproxima.

«O clube está organizado, estou em constante comunicação com toda a estrutura e acredito que vamos fazer um bom trabalho. Da minha parte, vou tentar contribuir com a minha forma de ver o jogo e encarar o desporto para que possamos ter um Marítimo forte», rematou.