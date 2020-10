O Executivo madeirense cortou 8,6 milhões de euros em 2019, no financiamento ao SESARAM, destinado a pagar a prestação dos cuidados médicos, um valor “muito aquém” do transferido no ano anterior. A notícia faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e explica como é que o Governo poupou na saúde. Uma reportagem para ler na página 5 deste matutino.

Em grande destaque está as novas regras dos hospitais para os profissionais de saúde que viajem para fora da Região, numa altura em que a Madeira assinala 13 novos casos de Covid-19.

Apesar do aumento dos números de infectados, que atingiu três escolas devido à transmissão local, Miguel Albuquerque diz que “não vale a pena entrar em pânico”. O governante aprovou ontem, em reunião extraordinária, a adjudicação de um empréstimo de 458 milhões de euros para travar os contágios.

No Dia de Finados e no Dia dos Fiéis Defuntos, o controlo dos cemitérios do Funchal será feito por Seguranças-Vigilantes. A Câmara Municipal do Funchal lança plano para evitar ajuntamentos nos cemitéiros. Ainda nesta matéria, o concelho tem 384 novos ossários.

Por fim, destaque para a produção de maçã que regista quebra de 80%.

