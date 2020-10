Lazio em quarentena após testes positivos

A Lazio está em quarentena na sequência de casos de covid-19 no seu plantel, anunciou hoje o clube da Liga italiana de futebol, que já tinha jogado desfalcado na Liga dos Campeões devido a testes inconclusivos.

"Alguns elementos do grupo testaram positivo nos exames realizados na sexta-feira", indicam os romanos em comunicado publicado no seu sítio oficial, sem precisarem o número ou o nome dos jogadores infetados com o novo coronavírus.

A Lazio indica ainda que "os indivíduos positivos estão em isolamento nas suas casas, enquanto a equipa cumprirá um período de quarentena sob vigilância ativa dos seus médicos".

Vários titulares, incluindo o goleador Ciro Immobile e os médios Luis Alberto e Manuel Lazzari, não viajaram para a Bélgica esta semana, para defrontar o Club Brugge (1-1), em jogo do Grupo F da Liga dos Campeões, devido a testes "inconclusivos" registados antes da partida para aquele país.

Novos testes estão previstos para a tarde de hoje, de forma a "identificar os jogadores que poderão alinhar no domingo frente ao Torino", em jogo da sexta jornada da Serie A, precisou a equipa que ocupa a 12.ª posição do campeonato italiano.