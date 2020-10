Embarcação naufragada já foi retirada do fundo do mar

Eram cerca das 2h30 manhã quando uma grua conseguiu puxar do fundo do mar as 50 toneladas de arqueação bruta do navio que afundou no porto de abrigo do concelho do Porto Moniz numa altura em que os tripulantes do 'Ilha do Sol' preparavam-se para mais uma jornada da captura de peixe-espada-preto, mas a forte agitação marítima arrastou do pesqueiro contra o molhe causando um rombo no casco o que viria a ser determinante para o naufrágio.

A operação da retirada da embarcação, e que o dnoticias.pt acompanhou a par e passo, foi "desencadeada com sucesso", disse há instantes o Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra, Guerreiro Cardoso.

As 6 toneladas de combustível nos tanques eram uma das grandes preocupações das autoridades, mas segundo o Capitão o gasóleo "foi transferido para um camião cisterna sem que houvesse danos de poluição".

Também os Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e o Centro de Salvamento auxiliaram a Autoridade Marítima nesta operação que contou ainda com ajuda de mergulhadores que conseguiram colocar diversas cintas em redor ao barco que possibilitaram a retirada sem maiores prejuízos para o navio.