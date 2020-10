Detido segundo suspeito de ter contactado com o atacante de Nice

Um segundo homem suspeito de ter estado em contacto com o autor do ataque que na quinta-feira matou três pessoas numa igreja católica de Nice, em França, foi hoje detido, informaram fontes oficiais.

Segundo a fonte, o homem, de 35 anos, é suspeito "de ter estado em contacto com o autor do ataque no dia anterior ao ataque, tal como o primeiro suspeito", de 47 anos, que se encontra sob custódia policial desde a noite de quinta-feira.

O homem foi detido em Nice entre as 18:30 e as 19:00 (menos uma hora em Lisboa), de acordo com a fonte judicial e uma fonte próxima da investigação.

Três pessoas morreram, uma delas degolada, no interior da basílica de Nossa Senhora de Nice, num ataque perpetrado na quinta-feira por um homem armado com uma arma branca.

O autor do ataque é um tunisiano de 21 anos que chegou a França no dia 09 de outubro, vindo da Itália

O agressor, que foi rapidamente detido pela polícia, foi ferido a tiro com gravidade e transportado para o hospital.

Segundo fonte próxima do inquérito, o atacante gritou ?Allah Akbar' ("Deus é grande").

O ataque ocorreu duas semanas depois da decapitação de um professor na região parisiense, assassinado depois de ter mostrado caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.

Numa homenagem ao professor, Samuel Paty, o Presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou o compromisso de França com a liberdade de expressão, incluindo a publicação de caricaturas

As declarações do chefe de Estado francês suscitaram contestação em vários países muçulmanos, incluindo manifestações e boicotes aos produtos franceses.