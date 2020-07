Sanas socorreu embarcação em dificuldades

Esta madrugada recebeu o Centro de Salvamento Costeiro um pedido de socorro para uma embarcação de pesca local, que se encontrava com problemas de motor ao largo do mar do Caniçal.

"Foi activado o Salva-vidas SANAS 103 da Estação de Salvamento de Santa Cruz que se fez ao mar pelas 02h09, cerca de 20 minutos após a primeira chamada", informa. Localizada a embarcação, por sinalização luminosa pela sua tripulação, foram verificadas as condições de segurança dos tripulantes e rebocada para o porto do Caniçal, regressando o Salva-vidas à Estação pelas 3h30, conclui a nota emitida pelo SANAS