JPP vai divulgar relatórios de gestão do SESARAM

O Juntos pelo Povo (JPP) vai disponibilizar esta sexta-feira, às 21 horas, no seu site, os relatórios de gestão do SESARAM dos anos de 2018 e 2019, que até à data, não foram disponibilizados em nenhum site ou plataforma do Governo Regional.

Em visita ao Centro de Saúde de Gaula, o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, adiantou que só foi possível obter estes relatórios de gestão "com recurso a uma intimação judicial".

"Infelizmente esta tem sido a postura do Governo Regional, não disponibilizar aos deputados, que têm o dever de fiscalizar o Governo, as devidas informações para que possam realizar o seu trabalho", criticou.

O que vamos divulgar às 21 horas é o resultado de um trabalho de persistência, transparência e o assumir de compromissos do JPP com a população. Qualquer cidadão que aceda ao nosso site, terá oportunidade de consultar os relatórios de gestão de 2018/2019 e tirar as suas próprias conclusões daquilo que tem sido a postura do Serviço Regional de Saúde Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP

Élvio Sousa conclui que "é através deste trabalho de fiscalização, que conseguimos comprovar que aquilo que o Governo Regional diz, como forma de propaganda, não corresponde à realidade".