Marítimo não tem razões de queixa

O presidente do Governo Regional da Madeira não aceita as críticas do Marítimo sobre a não permissão de ter público no derby de amanhã com o Nacional. Miguel Albuquerque disse que sobre o apoio da Região ao clube e instituição não há razões de queixa, desvalorizando assim o facto do presidente do Marítimo ter dito que houve um retrocesso na permissão de ter público no jogo da sexta jornada da I Liga.